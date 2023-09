Compostaggio a Pomigliano d'Arco, protestano comitati e associazioni

Attivisti in presidio a Pomigliano d'Arco, per dire no all'impianto di compostaggio. Il flash mob è stato organizzato dalla sezione di Nola e Acerra di ISDE - Associazione Medici per l'Ambiente e dal comitato civico “Aria Pulita” dell'Agro Nolano.

I cittadini protestano contro il progetto di realizzare nell'area di sviluppo industriale di via Passariello, tra Pomigliano d'Arco e Acerra, dove è già ubicato il termovalorizzatore, uno dei 16 impianti previsti dalla Regione Campania per trasformare la frazione organica dei rifiuti in compost da utilizzare in agricoltura.

Nel servizio le interviste a Luigi Montano, uroandrologo dell'Asl di Salerno e a Gaetano Amorico, medico e socio ISDE