Maestra violenta: mamma la scopre cucendo un registratore nel vestito del figlio

Schiaffi al viso, calci, offese e tirate di capelli. Atteggiamenti violenti e aggressivi, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di un asilo paritario a Parete, in provincia di Caserta. Al termine di una indagine condotta dai carabinieri e dalla Procura di Napoli Nord, una insegnante in servizio presso l'istituto paritario è stata sospesa per un anno dal lavoro.

A far scattare gli accertamenti, il racconto di un bimbo di tre anni alla mamma. Il piccolo aveva confessato di essere stato malmenato e aveva espresso il desiderio di non andare più a scuola. Dal confronto e dal racconto di altri genitori era emerso che i comportamenti violenti della maestra non erano rivolti solo a suo figlio, chiamato “scemo” e “cretino” dalla docente.

Prima di denunciare tutto ai carabinieri, la donna, che aveva notato anche del rossore sul corpo del figlio, ha cucito sugli abiti di questi un piccolo registratore in modo da catturare quanto avveniva in classe e ha poi consegnato il materiale audio ai militari.

L'analisi dei video delle telecamere ha permesso di confermare, in maniera chiara ed inequivocabile, "l'atteggiamento aggressivo e minaccioso posto in essere dalla maestra nei confronti dei bambini, oggetto di comportamenti gratuitamente violenti", sottolinea una nota firmata dalla procuratrice capo di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone.

Schiaffi, calci, spintoni, tirate di capelli. Una condotta talmente violenta da provocare uno "stato di sofferenza morale e psichica" nei bambini.