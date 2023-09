Assunzioni entro il 31 ottobre. In festa gli oltre 300 dipendenti ex Whirlpool

Tutti gli oltre trecento operai ex Whirlpool saranno assunti entro il 31 ottobre nell'ambito del progetto Italian Green Factory che si insedierà nel sito di via Argine. E' la novità emersa ieri nel corso dell'incontro tra le varie parti al Ministero dell'Industria.

Il giorno dopo i lavoratori in assemblea esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, ma resta il nodo dell'estensione degli ammortizzatori sociali in attesa dell'avvio del nuovo contratto.