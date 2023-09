Aumenta il prezzo del trasporto pubblico, la qualità rimane la stessa

Settembre inizia con un aumento del prezzo dei biglietti per chi usa i mezzi pubblici a Napoli. Dieci centesimi in più per una corsa urbana e in città e alle fermate, si percepisce il malcontento. Non è solo l'incremento del prezzo del ticket a far crescere il malumore ma anche lo stato dei mezzi e la qualità del servizio non sempre efficiente tra mezzi vecchi e sporchi e pannelli informativi non funzionanti.