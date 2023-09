Covid, risalgono i casi in Campania: cosa cambia per tamponi e vaccini

Il Covid non è scomparso - dicono i medici napoletani. Quasi un monito in vista dell'autunno, considerando l'andamento delle infezioni che in Campania sembra conoscere una nuova curva ascendente. L'obiettivo è una nuova campagna vaccinale per le persone più fragili.

Il Covid non è scomparso, va gestito. Una circolare ministeriale ha reso obbligatori i tamponi negli ospedali solo per i sintomatici: i dirigenti ospedalieri della Campania hanno chiesto che l'obbligo sia esteso a chiunque acceda ai Pronto Soccorso.

Secondo i dati del ministero della Salute, in Campania si sono registrati 2.452 nuovi casi nella settimana dal 30 agosto al 6 settembre. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 1.473. Molti di più i tamponi eseguiti: 19.296 nell'ultima settimana a fronte degli 11.143 della precedente, per un tasso di positività rispettivamente del 12,7% e del 13,2% (dati un po' più alti della media nazionale). In Italia nel primo semestre del 2023 si sono registrati circa 6mila decessi per Covid e se l'andamento dovesse confermarsi si conterebbero 12mila morti , quanti quelli causati dal cancro al seno o dalla leucemia mieloide acuta.

I medici spingono per una vaccinazione post pandemica che protegga dalle nuove varianti. Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina della Federico II, ammette che "Fortunatamente non c'è carico sulle terapie intensive" ma un richiamo vaccinale annuale aiuterebbe gli immunodepressi.

Ad oggi la copertura antinfluenzale è attorno al 70 per cento negli over 65 e secondo i medici sarebbe importante raggiungere queste stesse percentuali nella vaccinazione anti covid per le persone fragili e a rischio.