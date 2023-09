IL VIDEO - Tir si incastra sotto il cavalcavia e perde un container

Un autoarticolato si incastra sotto il cavalcavia e perde il container che trasportava.

E' successo a Serino, sulla Statale 574 via Terminio. Il mezzo, partito da Salerno e diretto a Campobasso, si è incastrato sotto il ponte della linea ferroviaria Avellino-Salerno. I carabinieri sono immediatamente intervenuti, vista la situazione hanno fatto richiesta alla sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di via Zigarelli, che ha inviato sul posto una squadra e, in supporto, un'autogru.

Lunghe e delicate le operazioni prima di riposizionamento del container sulla carreggiata e poi di carico su un nuovo autoarticolato fatto giungere appositamente.

La statale, che collega lo svincolo del raccordo Avellino-Salerno al monte Terminio, è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso durate circa tre ore. Per l'autista nessuna conseguenza.