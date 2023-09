Avellino già in crisi, le Vespe ne approfittano

Un Avellino distratto e con poche idee nel derby soccombe al Menti di fronte a una Juve Stabia che si conferma potenziale mina vagante della Serie C centrando la seconda vittoria su due.

Non poteva invece iniziare peggio la stagione per gli irpini con zero punti in due partite. Finisce 1 a 0 ma il risultato non restituisce a pieno la brutta partita dei biancoverdi. Il gol vittoria delle vespe arriva al 76': Mignanelli calcia una punizione. Bellich è il più reattivo di tutti, riuscendo a superare Palmiero e a battere Ghidotti. Una sconfitta che fa traballare la panchina di Rastelli, i Lupi potrebbero cambiare guida tecnica già nelle prossime ore.

Dopo il pesante ko rimediato all'esordio contro la Turris, primo successo stagionale invece per il Benevento che batte di misura la Virtus Francavilla al Vigorito. Decisiva la rete realizzata da Ferrante.

Perde anche il Giugliano sconfitto 1 a 0 a Foggia. In uno Zaccheria vuoto, partita a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, decide al 12' della ripresa una zampata di Tonin.

Nell'anticipo di sabato il Sorrento pareggia due a due con il Cerignola. Seconda vittoria consecutiva domenica per la Turris, che dopo il tris rifilato al Benevento ne impone un altro a domicilio al Crotone. Finisce 3 a 2. A segno ancora Cum e doppietta di Maniero. Corallini in vetta a punteggio pieno dopo due gare.