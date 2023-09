IL VIDEO - Blitz antidroga a Caivano: porte blindate abbattute e due arresti

Servizio a largo raggio dei carabinieri, questa mattina a Caivano. Il comando provinciale con i militari della compagnia locale ha effettuato diverse perquisizioni con il contributo del Nucleo di pronto impiego di Napoli e i militari del reggimento Campania.

L'operazione ha permesso di rimuovere ostacoli fissi e porte blindate nei centri nevralgici dello spaccio caivanese coni motociclisti del radiomobile di Napoli pronti a intervenire nel caso di fughe.

Due gli arrestati per detenzione e spaccio di droga: un ventiduenne del posto con precedenti e un trentasettenne incensurato della provincia di Caserta.

I carabinieri di Caivano, nascosti tra le siepi, hanno notato un anomalo via vai di persone nei pressi di un'abitazione che in breve tempo è stata circondata. I militari hanno sfondato la porta blindata mentre i due hanno gettato dal terrazzo alcuni borselli immediatamente recuperati dai carabinieri. Al loro interno dosi di cocaina, crack e 295 euro. I due sono stati bloccati e arrestati e ora sono in attesa di giudizio.