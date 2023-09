Brucia la collina di Monte Sant'Angelo, paura tra i residenti

L'incendio si è sviluppato poco prima delle dieci sulla collina di Monte Sant'Angelo, alle spalle del parco San Paolo, a Fuorigrotta. Le fiamme, alimentate dal vento, sono diventate subito alte e si sono propagate rapidamente lambendo una decina di case sul crinale della collina.

Alcune famiglie sono fuggite precipitosamente, altre sono state evacuate dai vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri forestali e alla Protezione civile. I residenti di via Cupa Vicinale Terracina e di via Vicinale Volo Sant'Angelo lamentano però il forte ritardo dell'intervento delle squadre per lo spegnimento.

Le fiamme sono ancora alte e fumo denso si espande su parte di Fuorigrotta e Bagnoli. Dalle 14.30 sono in corso le operazioni di spegnimento aeree con un Canadair e un elicottero.