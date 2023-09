Il Bufala Fest si fa in trenta

La settima edizione di Bufala Fest, l'evento enogastronomico che si concentra sui prodotti della filiera bufalina, è cominciata giovedì in Piazza Municipio dove si è spostata per la prima volta dopo le edizioni del lungomare.

Un luogo diventato tristemente simbolico dopo l'uccisione di Gianbattista Cutolo e che ha indotto gli organizzatori a far slittare di un giorno l'inaugurazione, in rispetto del lutto cittadino. Gli spettacoli previsti sono stati annullati, proprio per onorare la memoria del ragazzo.

I protagonisti sono della kermesse sono i trenta espositori: ristoranti, pizzerie, pub, friggitorie e pasticcerie che stuzzicheranno la golosità di tutti con ricette esclusive, con almeno un prodotto della filiera bufalina.

Bufala fest chiuderà i battenti lunedì 11, e tra le novità c'è l'apertura anche di giorno per consentire ai tanti turisti che affollano la città una visita per pranzo. Il tema scelto per questa edizione è l'Agrifood Tech.

Nel servizio le interviste a Francesco Sorrentino e Antonio Rea, rispettivamente direttore artistico e organizzatore della manifestazione