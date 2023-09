Bufala Village, la festa della filiera bufalina casertana

Un fatturato da 750 milioni di euro. Una produzione di quasi 56 milioni di chilogrammi. I numeri del 2022 della mozzarella campana dop raccontano di un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Un prodotto celebrato, in questo fine settimana, al Bufala Village. Evento di promozione e tutela di tutta la filiera bufalina: dalla carne, ai formaggi, ai liquori. Mozzarella ma non solo, dunque.

Al Polo Fieristico A1 Expò di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, fino a domenica spazio all'accoglienza per i bambini, agli spettacoli, alla cucina gourmet degli chef. Con i prodotti della filiera bufalina declinati in tutte le salse.

Nel servizio l'intervista a Renato Rocco, critico enogastronomico.