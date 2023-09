Caivano, il giorno dopo la visita del presidente Meloni

Il giorno dopo la visita del presidente del consiglio Giorgia Meloni, al Parco Verde di Caivano torna una normalità fatta di silenzi e di rassegnazione.

Il maggior controllo sul territorio, discusso nel comitato ordine pubblico e sicurezza presieduto dal premier, è già visibile nelle strade. Istruzione e lavoro gli altri due pilastri dell’azione di governo per far diventare Caivano un modello per altre situazioni simili in Italia.

I residenti vivono con la sensazione di aver appiccicato addosso un’etichetta di cui farebbero volentieri a meno, così come dei riflettori. Nel servizio, tra le voci, quella di Bruno Mazza, responsabile dell'associazione "Un'infanzia da vivere" di Caivano.