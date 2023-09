Caivano, le misure del governo

Caivano si conferma punto centrale dell'attuale agenda di governo, come già annunciato dal premier Giorgia Meloni. Palazzo Chigi lavora a un "provvedimento più ampio" rispetto a quello previsto nello schema del decreto Sud, dove troverebbero spazio tutte le misure annunciate e altre da perfezionare. Scuola, sport e sostegno sociale saranno i punti principali da sviluppare.

In primo piano la lotta alla dispersione scolastica. Il governo punta ad accrescere le sanzioni nei confronti dei genitori che non mandano i figli a scuola per l'intero ciclo. Previsti venti insegnanti in più nei quattro istituti scolastici del primo ciclo che resterebbero aperti tutto il giorno, in un progetto pilota da oltre un milione e mezzo di euro di spesa. Accanto a questo impegno c'è il recupero del centro sportivo Delphinia, intervento da dieci milioni con la riapertura entro la prossima primavera. A questi provvedimenti si aggiunge anche il potenziamento del personale, sia per quanto attiene gli assistenti sociali, sia gli agenti di polizia municipale.

L'arco degli interventi insisterà finanziariamente sia sui fondi del Pnrr, sia su quelli della Coesione il cui utilizzo per la programmazione 2021- 2027 è uno dei punti salienti del decreto Sud predisposto dal ministro Fitto e pronto per essere discusso nel Consiglio dei ministri. Probabile, quindi, che il pacchetto di interventi assuma la forma di un decreto che va oltre le misure straordinarie di ordine pubblico.