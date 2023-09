Il debutto di Spalletti da c.t. con Di Lorenzo e Politano

Da un azzurro all'altro, con la voglia di essere ancora protagonisti, insieme. Stasera, ore 20.45, Spalletti debutta da c.t. dell'Italia a Skopje, in Macedonia del Nord, per le qualificazioni agli Europei: tra i titolari il capitano del suo scudetto a Napoli, Giovanni Di Lorenzo, punto fermo già con Mancini.

Più avanti, nel tridente del 4-3-3, sulla destra potrebbe esserci Politano, mentre Raspadori dovrebbe accomodarsi in panchina insieme a Meret con grandi chance di entrare a gara in corso. Tra gli avversari ci sarà sicuramente Elmas, che saltò per squalifica il beffardo playoff mondiale.

Hanno già giocato e vinto nei giorni scorsi Ostigard, Lindstrom e Zielinski, grande delusione per Kvaratskhelia, ieri in campo tutta la partita, e ammonito, nella debacle della sua Georgia, sconfitta 7-1 in casa dalla Spagna. Oggi tocca anche a Rrahmani e Cajuste, domani a Osimhen, che poi sarà già martedì a Castel Volturno.

Tra gli otto nazionali della Salernitana, aspettando di capire l'entità dell'infortunio di Boulaye Dia in Senegal, emozioni contrastanti per Pirola, capitano della nuova Under 21 del napoletano Nunziata che ha esordito pareggiando 0-0 in Lettonia.