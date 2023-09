Calciomercato, manca il botto alla Salernitana

Bilancio discreto per la Salernitana alla chiusura del calciomercato seppure senza botto finale che qualcuno si attendeva. Loum Tchaouna arrivato ieri dal Digione è lontano dal "bomber" sognato da Sousa, ma certamente una pedina in più sul fronte avanzato. In totale sono così 10 gli acquisti e 16 le cessioni condotte dal ds De Sanctis. Triplice l'obiettivo centrato dal presidente Iervolino: mantenere calciatori di punta, affiancando loro giovani; riscattare big quali Pirola, Dià e Ochoa; comprimere in basso il monte ingaggi. Due i vuoti che pesano maggiormente nella rosa: un mancino esterno e una punta centrale. La palla ora ritorna nelle mani del tecnico granata Sousa che in alcune occasioni non ha nascosto un velato dissenso sui mancati acquisti di rinforzi all'altezza di un campionato che si prospetta, come sempre, difficile.

E nell'attesa del match di domani in casa del Lecce alle 20.45, proprio il tecnico Sousa si è concesso qualche pausa di svago, partecipando come ospite al premio letterario per ragazzi "Fabula" a Bellizzi.

Sempre in casa Salernitana, ma sul fronte femminile, oggi e domani ultimo giorno di ritiro a Caggiano per le ragazze sotto la guida di Valentina De Risi. La prima di campionato serie C femminile il 10 settembre.