Campi Flegrei: secondo Ingv probabilità di eruzione bassa

"Attualmente la probabilità di una eruzione vulcanica è relativamente bassa, proprio perché non vi sono evidenze di risalita di magma verso la superficie". A fare il punto sui recenti eventi nell'area vulcanica flegrea a nord-ovest di Napoli sono il Direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, la Direttrice del Dipartimento Vulcani dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Francesca Bianco e il Presidente Carlo Doglioni. In un articolo apparso sul sito dell'INGV gli esperti ammettono che "Il vulcano ha la sua inarrestabile naturale evoluzione e, prima o poi, tornerà a eruttare", precisando che "ogni variazione sarà sempre discussa e comunicata tempestivamente agli organi di Protezione Civile".

Dal 2005 la deformazione si è mantenuta costante e anche ultimi sciami sismici non denotano cambiamenti sostanziali. La causa del sollevamento del suolo e quindi della sismicità può essere dovuta a una forte risalita di gas oppure a un'iniezione nel sottosuolo delle lingue di magma alimentate dal sistema magmatico profondo. Ciò origina l'inarcamento e l'allungamento della crosta sovrastante, determinando le fratture e le faglie che generano i terremoti e la risalita dei fluidi idrotermali. Tuttavia, "i dati sismici, geochimici, le deformazioni del suolo, le variazioni termiche superficiali e in pozzo, le variazioni gravimetriche non forniscono indicazioni che il magma stia risalendo verso la superficie".