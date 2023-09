Cantieri stradali, la mappa dei lavori a Napoli

Il traffico non è ancora tornato ai livelli di intollerabilità tipici di Napoli, ma la città si prepara a vedere spuntare in diversi quadranti del capoluogo, transenne, reti arancioni e operai con i caschetti gialli sul capo.

“A settembre avremo la possibilità dal lato mare di entrare in via Cristoforo Colombo, lato interno - riferisce l'assessore alla Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza - stiamo studiando anche una migliore viabilità per uscire dal porto”. Cosenza snocciola poi l'elenco dei cantieri già operativi o in via di apertura: lavori alla rete delle fognature in Corso San Giovanni a Teduccio e Via Nuova del Campo; da completare la parte pedonale in via delle Repubbliche Marinare; nella zona dell'aeroporto il completamento della rotonda di Santa Maria del Pianto è precondizione per appaltare gli interventi su via Don Bosco fino a piazza Carlo III; a giorni, ci sarà un cronoprogramma dettagliato dei lavori in via Partenope e la pubblicazione del bando per il ripristino di via del Parco Margherita; a Fuorigrotta, nelle prossime settimane il traffico potrebbe ingolfarsi di più perché il cantiere su viale Augusto passerà dalle aiuole alla sede stradale.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Cosenza conferma che tra settembre e ottobre dovrebbero partire gli interventi alla funicolare di Chiaia, dopo il superamento di problematiche legate alla progettazione esecutiva. Resta per ora confermata la riapertura al 1 settembre 2024. Entro dicembre termineranno i lavori nelle stazioni Centro Direzionale e Tribunale (apertura nella primavera 2024), nelle prossime settimane verrà montata la copertura della futura stazione dell'aeroporto di Capodichino.

Nel servizio, l'intervista all'assessore alla Mobilità e Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza.