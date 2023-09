Capri, che diva! Numeri da record per l'estate e ora autunno "culturale"

Un’estate da diva quella di Capri. Vip, dolce vita, joie de vivre e un afflusso di turisti straordinario, che ha toccato anche vette di 16mila presenze giornaliere a cavallo del Ferragosto.

Location ideale per il cinema, l’isola ha ricevuto l’omaggio anche di Paolo Sorrentino, arrivato per girare le riprese del suo ultimo film e per ricevere dalla mani di Lucia Morgano il Premio Faraglioni 2023.

Capri si è rivelata meta mondiale del bel mondo, e durante il Jazz Festival si è trasformata in una piccola New Orleans, ospitando band e concerti nel suo salotto, la Piazzetta, e alla Certosa di San Giacomo.

Per prepararsi alla bassa stagione, all’autunno, invece, l’isola punta sulla cultura. Un assaggio lo si avrà dal 13 al 24 settembre con il Festival Internazionale “Il canto delle sirene” diretto da Geppy Gleijeses. Il cartellone presenterà omaggi al maestro Franco Zeffirelli, in occasione del centenario dalla sua nascita, ad Alberto Arbasino e il Molière di Alessio Boni incentrato sulla libertà e l’indipendenza degli artisti.