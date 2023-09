Speaker d'eccezione per la Capri-Napoli: Rosolino dà il via alla classicissima

Uno speaker d'eccezione per la classicissima del nuoto in acque libere. La Capri-Napoli, la cosiddetta maratona del Golfo, è partita dall'isola azzurra con il colpo di pistola sparato da Massimiliano Rosolino, oro olimpico a Sydney 2000 in piscina: per l'edizione numero 58 in mare atleti provenienti da ogni continente, in tanti nei primi posti della coppa del mondo. Tra loro anche Federico Burdisso, che dalla vasca, dove ha conquistato tante medaglie prestigiose, anche ai Giochi, è passato al nuoto di fondo.