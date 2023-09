Riecco la Capri-Napoli: in 25 per la maratona del Golfo

Edizione numero 58. La Capri-Napoli è una classicissima. Il miglior evento per l'associazione mondiale del nuoto in acque libere. Quest'anno l'appuntamento è per domani, sabato 9 settembre. 36 chilometri, come da tradizione.

Partenza da Marina Grande. Arrivo nella zona del Molosiglio, con il villaggio accoglienza allestito al Circolo Canottieri Napoli. 25 gli atleti iscritti, 18 uomini e 7 donne. Ci sono Alessio Occhipinti, vincitore delle ultime due edizioni, Mario Sanzullo. E Federico Burdisso, olimpionico in piscina ora alle prese con il nuoto di fondo.

La maratona del golfo sarà anche una vetrina per Napoli, allo sprint per diventare capitale europea dello sport 2026.

Nel servizio le interviste a Luciano Cotena, organizzatore della Capri-Napoli, e Sergio Roncelli, presidente del Coni Campania.