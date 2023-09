Casoria, 16enne ferito con 3 coltellate: voleva difendere lo scooter

Si è difeso per evitare che gli rubassero lo scooter in un parcheggio di un centro commerciale a Casoria. Poi, però, è stato colpito da 3 colpi all'addome con un un coltello. Così ha raccontato un 16enne che è stato ferito, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, e successivamente trasportato all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Frattamaggiore, dove è ricoverato non in pericolo di vita. Sul fatto indagano i carabinieri.

Momenti di panico sono stati vissuti anche a Portici dove, ieri sera, colpi di pistola sono stati uditi in un bar molto frequentato vicino a un parco giochi per bambini. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale che hanno cercato di ricostruire i fatti. Secondo le prime ricostruzioni un uomo a bordo di uno scooter avrebbe fatto fuoco contro un ragazzo seduto fuori dal bar con alcuni coetanei. Le telecamere di videosorveglianza - poste nella zona fuori dall'esercizio commerciale sembrano confermare la versione dei testimoni.