Castel Volturno ricorda le vittime della "strage di San Gennaro"

Era il 18 settembre del 2008, vigilia del giorno di San Gennaro. Nessuno, tra gli studenti dell'istituto comprensivo “Garibaldi” di Castel Volturno, può ricordare la ferocia del massacro, perché non era ancora nato. Oggi gli alunni impersonano e commemorano le sei vittime della “strage di San Gennaro”, ad opera della cosiddetta ala stragista del clan dei Casalesi, capeggiata da Giuseppe Setola, raccontandone le storie. Nel raid di fuoco compiuto per punire il gestore di una sala giochi, ritenuto dal clan un sospetto informatore delle forze dell'ordine, furono uccisi sei giovani africani. Le indagini appurarono che si trattava di sei vittime innocenti, nessuno era coinvolto in rapporti con la camorra o la mafia nigeriana.

Nel servizio le interviste a Mimma D'Amicizia, ex Canapificio Caserta e Mamadou Kouassi, attivista per i diritti dei migranti e protagonista del film “Io Capitano” di Matteo Garrone.