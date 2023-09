Civico 14, il collettivo del teatro

Per il collettivo Mutamenti che ha dato vita nel 2009 al Teatro Civico 14 di Caserta e poi alle tante attività dello spazio in zona Centurano, la stagione numero 15 si apre cercando una nuova sede, da individuare e ristrutturare in 4 anni.

“Finora è stato impossibile, spiega l'organizzatrice Ilaria Delli Paoli, è molto difficile per motivi strutturali e finanziari, ma non possiamo scoraggiarci”.

E allora si va avanti, con la consapevolezza di quale sia la funzione dei piccoli teatri ."Gli spazi sotto i 100 posti sono fondamentali, dice Roberto Solofra, perchè sono i luoghi dove debuttano e lavorano compagnie emergenti e sono molto importanti per l'attività laboratoriale".

Nella nuova stagione, con appuntamenti dal primo ottobre a maggio, nomi come Tony Laudadio, Gea Martire, Lino Musella, Mimmo Borrelli.Tante storie da raccontare, tutti i generi.

Gea Martire porta in scena a febbraio “Della storia di G.G.” monologo dark e surreale in cui il dolore diventa desiderio e vita. "Per me, dice, la scelta è quella di spettacoli agevoli e possibili in spazi piccoli per ritrovare l'essenza stessa e l'energia del teatro".