Dossi sulle strade dove si muore

Partita da piazza Sannazaro l’installazione di dossi rialzati per obbligare gli automobilisti a rallentare e permettere così ai pedoni di attraversare la strada con maggiore sicurezza. Entro due settimane, programmano da palazzo San Giacomo, saranno completati i lavori nella zona di Mergellina, in corrispondenza degli imbarchi degli aliscafi, dell’acquario, e nella Rotonda Diaz. Successivamente si apriranno cantieri anche in via Santa Teresa degli Scalzi e corso Amedeo di Savoia e ancora lungo il corso Malta. Interventi programmati dall’assessorato alle Infrastrutture e Mobilità e da quello alla Polizia Municipale.

L'intervista è ad Antonio De Iesu, assessore alla Polizia municipale del Comune di Napoli