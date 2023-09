Plebiscito portafortuna per Liberato

T-shirt nera, rosa rossa o blu in mano. L'identikit del fan di Liberato è inconfondibile, ma si mescola con i tanti turisti che stanno trascorrendo il weekend a Napoli e che transitano davanti al Palazzo Reale.

Il misterioso cantante incappucciato riempie piazza del Plebiscito per tre concerti dal vivo (sabato 16, poi si replica domenica e lunedì), nel giorno di San Gennaro si esibirà invece nel carcere di Poggioreale.

Dalle prime ore del pomeriggio, centinaia di ragazzi stazionano in coda in attesa di superare i controlli di sicurezza e poter accedere all'area del concerto, correndo per conquistare un posto con una buona visibilità.