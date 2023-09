Concerto per Giovanbattista

“E' come se fosse successo a noi, è un dolore enorme. Questo concerto per Giogiò è importantissimo, è la risposta della Napoli bella” dice Alfonso D'Aniello, violoncellista.

Suonano Bach, Vivaldi, Cajkovskij, Gershwin, eseguono una struggente versione de “O surdato 'nnammurato” in Largo Baracche a Napoli, dieci giovani archi del conservatorio di San Pietro a Majella con il maestro Luca Signorini e ricordano Giovanbattista Cutolo con il suo linguaggio, con la sua visione del mondo.

“La musica, dice Signorini, è disciplina, fatica, sistema di valori, marca la differenza tra il dire le cose e il farle”. Il concerto già previsto in un programma che porta la musica classica nei luoghi dove non arriva mai ora diventa non solo un omaggio a Giogio' ma un modo di ricordare che all'esistenza di due o forse troppe Napoli, eternamente inconciliabili non ci si può rassegnare.

Giuseppe Ferraro, docente di Filosofia Morale all'Ateneo Federico II, organizzatore di questo e altri eventi, sottolinea: “Tra la ferocia del mondo criminale e i fallimenti di scuola e famiglia ci sono spazi, fisici e morali, da riempire. Tocca a tutti noi”.