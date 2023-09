Una strategia contro criminalità e violenze

Mettere al centro del dibattito politico la cultura della legalità e attivare tavoli di confronto e controllo con il territorio. Con l’eco delle ultime stese a Caivano che ancora risuona e con il dolore per la morte di Giògiò nel cuore, è la strategia proposta in un incontro nella sala del Consiglio comunale di Napoli per porre un freno alla recrudescenza delle violenze della criminalità organizzata e dei più giovani.

Un’emergenza a cui anche il governo sta lavorando, con il piano per creare un modello Caivano che comprenda istruzione, formazione e soprattutto legalità.

Un modello che possa essere esportato anche in tutte quelle zone della Campania che vivono l’emergenza criminalità.

Nel servizio le voci del consigliere comunale di Napoli e magistrato Catello Maresca; la presidente della Commissione Anticamorra della Regione Campania Carmela Rescigno; del parroco di Caivano don Maurizio Patriciello e del parroco di Scampia don Aniello Manganiello.