Da Afragola l'appello ai genitori: "Abbiate fiducia nella scuola"

Nel Rione Salicelle, quartiere “difficile” di Afragola, si è celebrato con una cerimonia ufficiale il ritorno in classe degli studenti per il nuovo anno scolastico. Tante le istituzioni presenti, dalle quali è partito l'unanime appello ai genitori a “fidarsi della scuola”, unico modo per vincere la battaglia culturale contro il crimine organizzato.

Nel servizio le interviste al direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, Ettore Acerra, al sindaco di Afragola, Antonio Pannone, alla dirigente della statale “Europa Unita”, Giovanna Mugione, e al procuratore generale per il tribunale dei minori a Napoli, Maria de Luzenberger.