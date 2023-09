L'Avellino delude, il Latina passa al Partenio

Partenza deludente nel girone C di serie C per l'Avellino che ha affrontato il Latina al Partenio-Lombardi.

Prova sottotono quella dei padroni di casa, il Latina va a segno al ventottesimo su disattenzione della difesa biancoverde sugli sviluppi di una rimessa laterale: ne approfitta l'ex Beppe Fella che segna di testa dopo l'uscita fuori tempo di Ghidotti.

Gli uomini di mister Rastelli cercano di riorganizzare le idee ma il Latina regge e chiude il match nel finale, in contropiede con Fabrizi al 90'.