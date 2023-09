Di Lorenzo: "Il coraggio di Spalletti per battere l'Ucraina"

Dopo lo scialbo pareggio in Macedonia, che rende più complicata la qualificazione agli Europei, l'Italia è chiamata a vincere contro l'Ucraina, domani sera a Milano, per rimetteresi in carreggiata e puntare al secondo posto del girone che vale il pass per la Germania.

Out Politano per l'infortunio al polpaccio rimediato a Skopje, quasi certamente salterà la trasferta di Genova contro il Grifone, è possibile che Spalletti decida di affidarsi a Raspadori per risolvere il problema del gol lì davanti. A lodare il coraggio del tecnico tricolore e spendere parole rassicuranti alla vigilia del delicato match il "suo" capitano al Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Intanto a mezzogiorno di domani si apre la vendita dei biglietti per l'attesa sfida di Champions League contro il Real Madrid, il 3 ottobre al Maradona. La vendita si articola in tre fasi: la prima riservata agli abbonati, la seconda ai possessori di Fidelity Card, la terza, in caso di biglietti ancora disponibili, libera. Quest'ultima fase partirà il 25 settembre. Curve superiori a 45 euro per abbonati e tesserati, a 55 per gli altri; distinti a 120 euro per le prime categorie, 150 euro per i secondi.

Brutte notzizie per la Salernitana. Dia ha riportato una lesione al retto femorale durante il ritiro della sua nazionale, il Senegal e resterà fuori fino a fine mese. Da valutare anche l'infortunio di Lassana Coulibaly che ha riportato una botta nel ritiro del Mali e potrebbe saltare la partita contro il Torino.