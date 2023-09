Dia non convocato, De Sanctis: "Atteggiamenti sbagliati dopo l'offerta dei Wolves"

"Non è stato convocato perchè, per atteggiamenti, ha dimostrato di non essere pronto per giocare a Lecce". La notizia-bomba arriva alla fine della conferenza del ds De Sanctis: Dia, il bomber della Salernitana, nel posticipo domenicale con il Lecce non ci sarà. Il motivo: un’offerta arrivata in extremis dal Wolverhampton che però non si sarebbe rivolto alla società ma al giocatore stesso e al suo entourage, disponibili a un trasferimento in Inghilterra