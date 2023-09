Venti docenti in più a Caivano, 265 milioni per le scuole del Sud

Il pacchetto di norme del DL Caivano, licenziato dal governo, comprende un'ampia parte dedicata alla scuola: il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato 2mila assunzioni "per assicurare il tempo pieno", 265 milioni di euro stanziati solamente per le gli istituti del Sud e 20 docenti in più nei plessi del comune di Caivano.

Misure che accompagnano anche quelle più stringenti sulla legalità. “Ovviamente le misure repressive devono essere accompagnate da quelle che sostengono le famiglie”, spiega l'assessore alla Scuola della Regione Campania Lucia Fortini, che poi fa il punto sull'inizio dell'anno scolastico, con la prima campanella prevista il 13 settembre per i circa 800mila studenti campani: “Ci saranno delle criticità, siamo fiduciosi sul ricorso al tar per il dimensionamento”.

Intanto il Comune di Caserta ha reperito le aule necessarie agli alunni dell'Istituto comprensivo Giannone De Amicis, grazie all'aiuto del vescovo Lagnese e della Curia casertana.