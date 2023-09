Domani i funerali del musicista ucciso: attese migliaia di persone

"Domani è la festa di Giogiò, domani il mio ragazzo sarà il re di Napoli". Non c'è il canonico silenzio dell'attesa di un funerale a casa Cutolo. Daniela, la mamma, è pronta a celebrare non l'addio a suo figlio ma l'inizio di una nuova coscienza per Napoli e non solo. In allestimento un maxischermo in piazza del Gesù per chi non avrà la possibilità di entrare in chiesa, la messa sarà celebrata dall'arcivescovo Battaglia. Misure di sicurezza imponenti data la presenza prevista di migliaia di persone e di quella annunciata dei ministri Piantedosi e Sangiuliano e le altre cariche dello Stato come il Questore di Napoli Maurizio Agricola, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha proclamato per domani il lutto cittadino e il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Ma in massa parteciperà il mondo della cultura con Maurizio De Giovanni, Marisa Laurito, Marco Zurzolo che suonerà il pezzo che ha dedicato al fratello Rino mente all'uscita del feretro dalla chiesa sarà suonato l'inno alla gioia in una versione rivista. Sul fronte delle indagini invece l'autopsia ha confermato che Giogiò è stato colpito da due colpi alla schiena e uno al petto. Rispetto al perdono che i genitori del sedicenne reo confesso hanno chiesto alla famiglia Cutolo, mamma Daniela ha solo una certezza: "Li posso perdonare solo se si vanno a costituire e a chiedere per loro stessi l'ergastolo per aver generato un mostro".