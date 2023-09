Dopo l'ultima tragedia i sindacati lanciano l'sos sicurezza al porto di Salerno

Presidio dei sindacati nel porto di Salerno il giorno dopo la morte di Antonino Donato, il marittimo di 29 anni investito da un camion in retromarcia. Intanto in procura è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Nel servizio le interviste al segretario Filt-Cgil Salerno Gerardo Arpino, a Matteo D'Agostino della Uil Porto di Salerno, a Enzo De Vincenzo dell'esecutivo nazionale Usb e a Vincenzo Mancusi della compagnia portuale Flavio Gioia.