Ercolano, il giardino dell'ozio

I visitatori scrivono le loro impressioni su biglietti che poi appendono agli alberi.Tra i libri che si possono consultare ci sono quelli dedicati alla storia di Ercolano in varie lingue ma anche volumi di carattere generale e testi e fumetti per i tanti bambini in visita negli scavi.

Nel mondo romano il concetto di otium era importante e indicava un riposo creativo e dedicato ad attività intellettuali. Nell'occasione aperto al pubblico anche il vicolo meridionale su cui si affaccia uno dei due panifici trovati a ercolano.

Nel servizio l'intervista a Francesco Sirano, direttore del Parco Archeologico di Ercolano.