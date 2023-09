Festa della pasta: Gragnano celebra il suo marchio di fabbrica

Tutto è cominciato nel sedicesimo secolo, ma era il 1845 quando Re Ferdinando di Borbone decise di far produrre a Gragnano la pasta lunga per tutto il regno: merito, pare, di un microclima ideale. L'anno scorso, nel 2022, si sono prodotte centomila tonnellate di pasta, più della metà di ciò che viene esportato dall'Italia. Oggi sono sedici i produttori riuniti in un consorzio e in questo weekend la cittadina dei Monti Lattari celebra la 23esima edizione della festa della pasta.