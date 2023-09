Fisioterapia, come cambia la strategia di intervento

Il professionista presente in tutti i luoghi di vita e non solo più in uno studio o a casa: è il mantra della settimana dedicata alla fisioterapia che a Forio d'Ischia si traduce anche in consulenze gratuite fino a venerdì.

Le abitazioni rimangono il primo posto in cui operare ma i fisioterapisti hanno adottato la filosofia, vincente, della presenza ovunque si possa intervenire. Non solo quindi la riabilitazione a casa ma anche negli ospedali, rsa, centri di cura e di aggregazione sportiva per rimarcare con efficacia la professionalità del fisioterapista come anello di congiunzione tra diverse terapie.

Nel servizio l'intervista a Paolo Esposito, presidente dell'Ordine campano dei fisioterapisti.