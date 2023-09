Frana Ischia, fino al 31 dicembre le domande per la delocalizzazione volontaria

Fino al 31 dicembre sarà possibile presentare la domanda per ottenere i fondi e aderire alla delocalizzazione volontaria. Cioè alla possibilità, per chi ha avuto la propria abitazione danneggiata in seguito alla frana di Casamicciola, a Ischia, di costruire in un'altra zona dell'isola la propria dimora.

Lo ha annunciato il commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, intervistato in questo servizio.