Piazza gremita e commossa. Applausi per le parole dell'arcivescovo

Lacrime e silenzio in piazza del Gesù Nuovo. Sono venuti da tutta Napoli. Seguono i funerali di Giovanbattista sul maxischermo, perché la chiesa è stracolma. Prima la lettera della sorella: “Napoli sei tu - dice - non è Gomorra”. Poi l'omelia dell'arcivescovo Battaglia che sferza politica e società civile. “Perodnaci, Giò Giò. Tutti noi abbiamo armato quella mano criminale. La musica svegli chi è assopito chi non fa nulla per evitare che adolescenti e bambini escano in strada con le pistole”.

I ragazzi dell'Orchestra Scarlatti suonano Beethoven, la bara bianca lascia la chiesa e la melodia dei compagni di Giò Giò accompagna il feretro. I palloncini bianchi volano nel cielo terso di settembre e i ragazzi gridano “Giovanni vive”. Come la sua musica.