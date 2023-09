Fuori pericolo il 19enne travolto da un camion frigo a Bellona

Non è più in pericolo di vita il diciannovenne di Pagani rimasto schiacciato su una parete da un camion frigo dal quale stava scaricando prodotti alimentari a Triflisco, frazione di Bellona in provincia di Caserta.

Il ragazzo, al lavoro da alcuni mesi per una ditta di catering, stava consegnando il cibo a un ristorante quando ha tentato di fermare col proprio corpo il furgone che aveva cominciato a retrocedere in discesa.

Inizialmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, le sue condizioni restano gravi ma ora è stato trasferito nel reparto di neurologia per il prosieguo delle cure.

Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri di Vitulazio.

Evitata, quindi, l'ennesima morte sul lavoro al culmine di giorni in cui la tragica contabilità aveva già registrato i decessi di un dipendente Asia, investito da un camion nei pressi del deposito della società a Napoli, di un operaio di Frattaminore caduto dal tetto di un capannone ad Arzano e di un marittimo di Messina travolto da un tir in retromarcia nel porto di Salerno.

Una tragedia, quest'ultima, che ha spinto i sindacati a organizzare un presidio per chiedere maggiori misure di sicurezza e arrestare una mattanza che, in Campania, conta secondo i dati dell'Inail 51 morti dall'inizio del 2023.