Il sogno di Gaetano Oristanio: dal campetto di Roccadaspide alla Serie A

Sul campo “Filomarino” i bambini della scuola calcio indossano i colori di Napoli e Salernitana. La Serie A è un sogno per tutti. Un sogno che Gaetano Oristanio è riuscito finalmente a realizzare. A 21 anni, dopo una lunga trafila partita da Roccadaspide. Quando l'allenatore era papà Rosario.

Dopo la scuola calcio, nel 2016 Oristanio è passato nelle giovanili dell'Inter. Due anni in prestito al Volendam, in Olanda. E adesso l'esperienza di Cagliari, con l'esordio nel massimo campionato. Un anno fa la prima in Nazionale Under 21, che lo ha convocato anche per le prossime gare contro Lettonia e Turchia.