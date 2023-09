Garcia cambia: "A Genova gioca chi è pronto". Politano convocato

La sosta di campionato e le 7 partite nei prossimi 23 giorni aprono le porte del campo a chi ha giocato di meno in questo inizio di stagione, per l'anticipo di domani contro il Genoa Garcia annuncia una formazione titolare diversa rispetto alla gara con la Lazio e il pensiero va subito a Natan, il centrale preso al posto di Kim che finora non ha mai visto il campo. La sensazione è che non sia ancora giunto il momento del brasiliano, ma in realtà prima ancora della fase difensiva a preoccupare Garcia è la mancanza di concretezza in attacco.

Per la sfida di Marassi il tecnico recupera Politano, non convocati invece Gollini e Demme.