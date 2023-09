Napoli in campo per il riscatto. La Salernitana pensa a una multa per Dia

Sarà un altro Napoli e, del resto, è quello che si augurano anche i tifosi, perché quello visto contro la Lazio nel secondo tempo non è piaciuto a nessuno. Gli azzurri tornano in campo stasera alle 20.45 a Marassi, contro il Genoa, per mettersi alle spalle l'ultimo scivolone: Rudi Garcia ha preannunciato il turnover e i principali volti nuovi indiziati a giocare dal primo minuto sono Mario Rui ed Elmas.

Il macedone, leader in nazionale, potrebbe completare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia: è favorito su Politano, recuperato ma non al 100%, e Lindstrom, un po' arrugginito. Ancora out Gollini. Juan Jesus verso la conferma.

A Salerno prevale la rabbia: all'esterno dell'Arechi, dove lunedì arriverà il Torino, i tifosi hanno esposto un eloquente striscione diretto a Boulaye Dia, rimasto in Francia per problemi personali. Il club pensa a un'altra pesante multa se entro stasera il senegalese non dovesse tornare.