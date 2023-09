Gerardo Sasso, a Scala tre giorni per celebrare il beato

Sono tre i giorni di celebrazioni nel nono centenario della morte di Gerardo Sasso nella sua Scala in costiera amalfitana. Il beato fu il primo ad arrivare in Terra Santa per curare i malati e lì fondò l'ordine degli Ospidalieri di San Giovanni di Gerusalemme.

Tra le iniziative l'anteprima del documentario “Gerardo Sasso, un uomo senza spada” che andrà in onda su Rai3 lunedì 4 settembre alle 15.10.