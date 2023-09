Gevi Napoli, al via la campagna abbonamenti

E' tutto pronto per la campagna abbonamenti della Gevi Napoli, che nel pomeriggio ha anche presentato Jacob Pullen, uno dei leader della prossima stagione. Prezzi popolari tra i più bassi d'Italia, e un piccolo ritocco in alto per i posti più ambiti. Inoltre, ai quasi 400 abbonati dell'anno scorso è garantito un diritto di prelazione fino al 23 settembre a prezzi invariati. I tifosi potranno sottoscrivere l'abbonamento anche direttamente al palazzetto sabato 23, quando la squadra giocherà l'amichevole contro Cremona: tutto ciò per provare a portare quanti più appassionati possibile al Palabarbuto.