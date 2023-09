L'abbraccio tra la mamma di Giò Giò e Don Patriciello. Mercoledì i funerali

Una corona di fiori per non spegnere il ricordo. Dopo la toccante marcia di ieri, la madre di Giovanbattista Cutolo è tornata sul luogo dove è stato ucciso suo figlio. La rabbia e il dolore sempre più forti. A consolarla c'era il parroco della chiesa San Paolo Apostolo di Caivano, Don Maurizio Patriciello. Commovente l'abbraccio tra i due.

Mercoledì alle ore 15, in piazza del Gesù, si terranno i funerali, con lutto cittadino già proclamato. Le iniziative delle istituzioni si moltiplicano, Mugnano, città natale del musicista, gli dedicherà una strada. Ora però viene richiesta a gran voce una riforma normativa, come ricorda il deputato Francesco Emilio Borrelli ("Certezza della pena, via la patria potestà ai genitori dei criminali") oltre alla soluzione dell'emergenza educativa.

L'inchiesta va avanti. Il 17enne fermato per l'omicidio ha detto di non aver sparato per uccidere, con lui c'erano anche maggiorenni. Giò Giò, stando a quanto trapela, sarebbe intervenuto per difendere un amico durante la rissa, poi i tre colpi fatali. La paninoteca davanti alla quale si è svolto tutto è stata chiusa per trenta giorni su disposizione dell'autorità giudiziaria per motivi di ordine pubblico.

Nel servizio le interviste a Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, oltre che a Borrelli e Don Patriciello.