Il granchio blu prolifera nelle acque del litorale Domizio

Il granchio blu è arrivato anche nelle acque del litorale Domitio. Vorace divoratore di mitili e vongole - come raccontano gli esperti - può rappresentare una minaccia per gli allevamenti, ma anche un'opportunità per la filiera ittica.

In cucina, inoltre, fa valere le sue proprietà nutrizionali: è pieno di vitamina B12, vitamina E e vitamina D, la sua carne dà benefici al cuore.

Nel servizio le interviste a Pasquale Sasso, ricercatore dell'Università Politecnica delle Marche, salvatore Aiello, mitilicoltore e allo chef Francesco Landi.