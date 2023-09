Gratteri: "Siamo tutti responsabili"

I gravissimi fatti di cronaca che hanno visto protagoniste Napoli e la sua provincia sono stati argomenti di dibattito al premio Fabula di Bellizzi, in provincia di Salerno dove ieri è intervenuto Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro e in corsa per la stessa carica a Napoli, da sempre uomo simbolo della lotta alle mafie. Non solo il brutale omicidio del giovane Giovanbattista Cutolo. I ragazzi hanno chiesto la sua opinione anche su quanto accaduto a Caivano. Il magistrato ha fatto il punto sull'importanza dell'educazione: “Questo tipo di violenza è un problema sociale” ha detto il magistrato.