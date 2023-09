I nodi della gestione del rischio in agricoltura

Si è riunita alla Reggia di Caserta la commissione Politiche Agricole con la partecipazione degli assessori regionali all'Agricoltura di tutto il Paese e il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Al centro del confronto la gestione del rischio in agricoltura, la difesa dell'ambiente, il contributo di solidarietà per l'Emilia Romagna per i danni provocati in primavera dall'alluvione e dall'esondazione dei fiumi.

E non sono mancate polemiche sulla ripartizione degli investimenti della politica agricola comunitaria che privilegerebbero le regioni del Nord Italia.

Nel servizio le interviste al ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida e a