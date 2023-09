Il caso San Carlo

Il Consiglio di indirizzo del Teatro, presieduto dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dovrà rendere effettivo il reintegro dell'ex Sovrintendente e valutare la possibilità di ricorrere in appello tramite l'Avvocatura dello Stato. Lissner aveva dovuto lasciare il suo incarico con due anni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale per effetto del decreto del governo che ha fissato a 70 anni il limite di età anche per i direttori stranieri nelle fondazioni liriche. Lissner aveva presentato ricorso e il Tribunale di Napoli gli ha dato ragione.

Nel servizio interviste a Massimo Osanna, Direttore Generale Musei e a Stefania Brancaccio, Presidente Associazione Amici del Teatro San Carlo